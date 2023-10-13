Родителям-сыроедам, у которых умерла двухлетняя дочь, предъявили обвинения

В Красноярском крае супружеской паре сыроедов предъявлены обвинения после смерти их двухлетней дочери, сообщает СКР края и Республике Хакасия.

По версии следствия, родители исключили из рациона дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и прочее. Вследствие чего у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Помимо этого, родители девочки, как считает следствие, отказались от медицинской помощи ребенку, для лечения они прибегали к специалистам нетрадиционной медицины.

В апреле этого года девочка заболела простудным заболеванием и спустя два дня скончалась. Отмечается, что родители не отводили ребенка к специалисту. В семье также живут еще две дочери 7 и 4 лет.

В настоящее время органами системы профилактики семья взята на контроль, начата процедура по ограничению родительских прав. Родителям предъявлены обвинения по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Им грозит до трех лет лишения свободы.

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Александр Киселев