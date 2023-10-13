Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился проект ресторатора Евгении Качаловой, который открылся на месте Bazar Mangal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kochevniki-rest.ru Фото: kochevniki-rest.ru

Ресторан «Кочевники» открылся на месте Bazar Mangal, оказавшись, по сути, улучшенной его версией. Ресторатор Евгения Качалова приняла решение перезапустить проект, оставив главной его темой ближневосточную кухню, но полностью отказавшись от начального моно-концепта меню, в котором были только мезе и кебабы, да еще и строгими сетами.

Теперь меню разрослось до циклопических размеров, а за кухню отвечает молодой бренд-шеф Владимир Шамоян, по происхождению езид, прадед которого был шефом и владельцем ресторана в старом Тбилиси.

Так что совершенно неудивительно, что в блюдах «Кочевников» теперь слышатся не только турецкие, ливанские и греческие, но и кавказские ноты — от мезе и буреков до кюфты и суджука.

Кроме того, «Кочевники» предлагают едва ли не самый большой выбор шаурмы в Москве — целых 15

видов, включая говядину, баранину, индейку, курицу, говяжьи щечки, скумбрию, креветки, гребешки и фалафель с хумусом.

В винной карте преобладают «оранжи» со всего света — Италия, Германия, Россия, Словения, Грузия, Турция — и другие.

Вместе с меню и винной картой расширилась и посадка: теперь обедать можно не только на первом этаже у открытой кухни с пылающим мангалом и на втором «ресторанном» этаже, но и на мансарде, декорированной в стиле восточного шатра драпировками и топчанами с подушками.

Девизом «Кочевников» стали два слова — «вино и огонь». Пожалуй, это самое точное определение его концепции, так что и добавить тут больше нечего.