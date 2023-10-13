Российские кинозрители назвали Юлию Пересильд актрисой года

Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг лучших российских актеров, актрис, фильмов и сериалов. Опрос был проведен совместно с премией «Народная марка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Актрисой года, по версии россиян, стала Юлия Пересильд, набравшая 11% голосов. Вероятно, лидерство в рейтинге актрисе обеспечила главная роль в недавно вышедшем фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Второе место заняла Светлана Ходченкова (5%), далее идут Екатерина Гусева (4%) и Елизавета Боярская (4%).

Среди актеров лучшим назвали Константина Хабенского (12%). Сергей Безруков и Владимир Машков заняли второе место с 11%. Далее следует Сергей Бурунов и Александр Петров, которые набрали по 6% голосов.

Лучшими фильмами россияне назвали «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко и «Вызов» Клима Шипенко — они набрали 11% и 9%. Как и в прошлые годы, вопрос о лучшем телесериале вызвал затруднения более чем у половины опрошенных. 3% назвали «След», по 2% опрошенных отдали голоса за «Пес», «Первый отдел», «Доктор Краснов», «Папины дочки. Новые».

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