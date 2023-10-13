Пытавшуюся убить полуторагодовалого сына жительницу Башкирии взяли под стражу

Белебеевский городской суд Башкирии удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения 22-летней жительнице поселка Приютово Аиде Шафигуллиной, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По решению суда обвиняемая должна содержаться под стражей до 8 декабря. В судебном заседании Аида Шафигуллина не возражала против удовлетворения ходатайства следователя.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября обвиняемая, будучи в нетрезвом состоянии, поссорилась с сожителем на почве ревности. Она ударила ножом в живот полуторагодовалого сына из-за того, что он громко плакал. Ребенка прооперировали в Республиканской детской клинической больнице в Уфе, он жив.

Наталья Балыкова

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