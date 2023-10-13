Краевые власти вновь скорректировали величину прожиточного уровня

Прожиточный уровень в Пермском крае на 2024 год увеличен еще на 183 руб. и составил 14217 руб. на душу населения. Постановление об этом подписал 11 октября 2023 года губернатор Дмитрий Махонин.

Этим же постановлением на 200 руб. увеличена величина прожиточного уровня для трудоспособного населения, его размер определен в 15497 руб., на 158 руб. – для пенсионеров (окончательный размер – 12227 руб.) и на 145 руб. – для детей (14093 руб.).

В сентябре 2023 года краевые власти уже корректировали величины прожиточного уровня. Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения была определена в размере 15 297 руб., для пенсионеров – 12 069 руб., для детей – 13 948 руб.