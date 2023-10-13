В образовательных учреждениях Кубани не хватает 1,3 тысяч учителей

В школах Кубани не хватает порядка 1,3 тыс. учителей. Дефицит педагогических кадров обсудили в Краснодаре на совещании с заместителями глав муниципалитетов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Общаясь с педагогами, убеждаюсь, большинство приходит в школу по зову сердца. Как разбудить любовь к учительству в сегодняшних детях? Ведь от этого зависит работа отрасли», – сказала на совещании вице-губернатор региона Анна Минькова.

Госпожа Минькова отметила, что масштабное строительство школ в крае продолжается, а прирост учеников общеобразовательных учреждений составляет 25 тыс. ежегодно. Чтобы бороться с кадровым дефицитом, власти Кубани будут продолжать раннюю профориентацию, увеличат целевой набор, расширят меры поддержки педагогов. Также, по словам Анны Миньковой, необходимо активнее использовать программу «Земский учитель». До конца года в школы по программе планируют привлечь 124 педагога.

Вячеслав Рыжков

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