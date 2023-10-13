Мосбиржа зарегистрировала заем нижегородского ПЗ «Пушкинское» на 5 млрд рублей

Нижегородское ООО «Племзавод "Пушкинское"» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций на 5 млрд руб. Как сообщает эмитент, облигации в рамках 15-летнией программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале 2022 года «Племзавод "Пушкинское"» запустил дебютный выпуск биржевых облигаций на 375 млн руб., который сейчас находится в обращении.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Племзавод "Пушкинское"» зарегистрировано в Нижегородской области в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. По итогам 2022 года выручка ООО «Племзавод "Пушкинское"» составила почти 924 млн руб., чистая прибыль — 157,5 млн руб.

Андрей Репин