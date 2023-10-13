В Челябинской области два пригородных поезда отменяют до апреля

Пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороги переходят на зимний график движения. В связи с этим с 16 октября отменяются две летние электрички в Челябинской области, сообщает Свердловская пригородная компания.

Изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока после завершения дачного сезона. Так, с 16 октября перестанут ходит пригородные поезда №6007/6008 Челябинск – Миасс-1 и №6901/6904 Челябинск – Верхний Уфалей. Эти электрички ежегодно курсируют с апреля по октябрь.

Кроме того, в осенне-зимний период по заявкам регионов Свердловская пригородная компания корректирует количество вагонов и остановок на маршрутах, часть из которых будет отменена с 1 ноября.

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