Облсуд утвердил приговор бывшему вице-мэру Миасса

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы Миасса Василию Сороке, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Ранее экс-чиновник был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности, сообщают в суде.

Василию Сороке вменяли в вину содействие в реализации двух муниципальных земельных участков ООО «Горнолыжный центр “Солнечная Долина”» по заниженной цене. По версии следствия, вице-мэр в 2016 году обеспечил согласование и принятие незаконных решений об их продаже организации без проведения торгов. После этого участки перешли в собственность горнолыжного комплекса. Ущерб от действий экс-чиновника оценивался в 19,3 млн руб.

В июле этого года Миасский городской суд признал Василия Сороку виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и назначил ему один год лишения свободы условно, однако освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности. Также был снят арест, наложенный на имущество экс-чиновника.