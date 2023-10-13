Ликвидация полигона в Свердловской области обойдется в 90 млн рублей

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Верхней Туре (Свердловская область) обойдется в порядка 90 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Почти 70 млн руб. будет выделено из бюджета региона, а 21 млн руб. направит муниципалитет.

Планируется рекультивировать 2,4 га земли, подверженной негативному воздействию накопленных там отходов. Работы по ликвидации старого полигона уже начались. Мусор с него будет вывезен и размещен на санкционированном полигоне.

Впоследствии на участке проведут санитарную обработку, после чего землю выровняют и покроют ее щебнем. Для дальнейшего использования этого участка уже найден инвестор, готовый запустить там несколько производственных проектов.

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