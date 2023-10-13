Группа «теневых» банкиров обезврежена в Нижегородской области

Сотрудниками нижегородской полиции обезвредили группу «теневых» банкиров, нелегально работавшую на рынке финансовых услуг. По данным полиции, с 2018 по 2023 год они предоставляли свои услуги физическим и юридическим лицам, не имея на это специальных разрешений и регистрации.

Незаконный доход подозреваемых превысил 27 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков у подозреваемых изъяты 3 млн руб., сотовые телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютеры, флэш-карты и другие предметы, которые могут использоваться в качестве доказательств.

Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Андрей Репин