Жителя Ижевска осудили за листовки с призывами к насилию над кавказцами

В столице Удмуртии перед судом предстал 20-летний местный житель, которого признали в публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, молодой человек изготовил листы с текстом, содержащим призыв к насилию над лицами кавказской национальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Листовки он разместил в общественных местах Ижевска. В частности, прикрепил к остановке общественного транспорта, на фонарных столбах и парковках.

Свою вину ижевчанин признал. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно, а также установил испытательный срок на шесть месяцев.