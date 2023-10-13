В Петербурге прекратили полномочия судьи, в машине которого нашли около 3 млн рублей

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга приняла решение о прекращении полномочий бывшего заместителя председателя Красносельского районного суда Виктора Овчарова. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга 13 октября сообщает «Фонтанка».

«Более Виктор Викторович никакого отношения к судебной системе Санкт-Петербурга не имеет»,— цитирует издание комментарий пресс-службы судов.

Накануне, возле здания Красносельского суда на улице Суворова в Петербурге машину бывшего судьи Овчарова осмотрели оперативники. В салоне, по данным СМИ, нашли 2,9 млн рублей. Господину Овчарову грозит уголовное преследование по статье о получении взятки или посредничестве.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте