Ставропольские аграрии собрали овощи открытого грунта с 55% площадей

В Ставропольском крае сельскохозяйственные предприятия собрали 54,2 тыс. т овощей открытого грунта с площади 2,4 тыс. га — обработана половина всех посадочных площадей данных культур в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Полностью уборка картофеля, лука, моркови и свеклы завершена в Нефтекумском, Курском и Александровском округах, где было собрано более 6 тыс. т продукции. Лидером по урожаю стал Изобильненский округ. Местные аграрии собрали 13 тыс. т овощей. Наибольшая урожайность зафиксирована в Красногвардейском округе — 713 ц/га.

«Развитие овощеводства открытого грунта является важным сельскохозяйственным направлением для региона. Перспективы по развитию направления мы видим в расширении площадей мелиорируемых земель, что в свою очередь позволит увеличить посевные площади овощных культур»,— цитирует пресс-служба минсельхоза слова первого заместителя министра ведомства Елены Тамбовцевой.

Анастасия Назарова