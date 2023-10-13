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обновлено 13:55

Губернатор Прикамья обсудил с новым главой СвЖД развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с недавно назначенным новым начальником Свердловской железной дороги (СвЖД) Павлом Бурцевым. Стороны обсудили сотрудничество ОАО «РЖД» и Прикамья, реализацию текущих планов компании и развитие инфраструктуры наземного метро в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Павел Бурцев сообщил главе региона, что инвестиции ОАО «РЖД» в развитие ж/д инфраструктуры Пермского края в текущем году, по сравнению с прошлым, вырастут в два раза — до 16,7 млрд руб. «Средства будут направлены, прежде всего, на обновление пути, подвижного состава, проекты развития Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода, на развитие направления Пермь–Соликамск», — рассказал начальник СвЖД.

В ходе встречи обсуждались перспективы проекта «Компактный город»: планируется, что маршрут Пермь–Краснокамск будет продлен до городского автовокзала. Также стороны обсудили организацию перевозок на направлении Пермь–Закамск, строительство высоких платформ в Пермской агломерации, развитие остановочных пунктов на Кольцевом маршруте и направлениях Пермь–Краснокамск и Пермь–Закамск. Важной задачей для края и СвЖД является увеличение частоты курсирования поездов и замена подвижного состава старых серий на электропоезда «Ласточка».

Итогом встречи стало подписание соглашения, закрепляющего порядок создания нового остановочного пункта «Попова». Проект включает проектирование и строительство высокой пассажирской платформы, павильона и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время проектирование по объекту завершено. ОАО «РЖД» передало документацию на рассмотрение в Главгосэкспертизу.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», Павел Бурцев был назначен руководителем СвЖД 21 августа 2023 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». Прежний руководитель СвЖД Иван Колесников назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс.

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