В Самаре прокуратура опровергла сообщение о нарушении прав инвалидов на парковке

Прокуратура Самарской области отрицает факт нарушения прав инвалидов на парковке для людей с ОВЗ у ее здания. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Фото: Прокуратура Самарской области

«В июле текущего года места для парковки автомобилей инвалидов были перенесены, оборудованы с левой стороны от входа в здание и в соответствии с ГОСТом обозначены знаками: "Парковка" (6.4) и "Инвалиды" (8.17)»,— говорится в сообщении.

В настоящее время указанные места заняты оборудованными спецзнаками машинами, которые принадлежат родителям ребенка-инвалида и гражданину-инвалиду. Они не являются сотрудниками прокуратуры.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев обратил внимание на то, что места, которые ранее использовались как парковочные для людей с ограниченными возможностями здоровья, у здания региональной прокуратуры в Самаре заняты бетонными полусферами. На эту ситуацию парламентарию пожаловались местные жители.

Георгий Портнов