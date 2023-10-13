«Амкар» направит средства от продажи билетов семьям футболистов, пострадавших в ДТП

Пермский футбольный клуб «Амкар» направит средства от продажи билетов на игру с курским «Авангардом» семьям спортсменов, пострадавших в ДТП. Об этом сообщается на официальной странице «Амкара» ВКонтакте. Матч с «Авангардом» состоится 14 октября на стадионе «Звезда».

Поздно вечером 11 октября четыре воспитанника пермского футбола, выступавших за нижнетагильский клуб «Уралец-ТС», попали в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы различной степени тяжести.

Евгений Ситников был воспитанником пермского «Амкара», выступал за главную команду в сезоне 2022/23. В нижнетагильский клуб центральный защитник перешел летом.

Кирилл Кочетов перешел в «Уралец-ТС» в июне. Воспитанники академии «Амкара» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников находятся в клубе по два года.