Ремонт кабинета функциональной диагностики начался в РКТБ в Удмуртии

В Республиканской клинической туберкулезной больнице в столице Удмуртии начался ремонт кабинета функциональной диагностики. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, здесь обновят покрытие стен, потолка и пола, а также заменят освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Как отметила госпожа Пинчук, у кабинета большая пропускная способность. Ежегодно здесь проходят обследование системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы порядка 5 тыс. пациентов.