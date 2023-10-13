Ремонт кабинета функциональной диагностики начался в РКТБ в Удмуртии
В Республиканской клинической туберкулезной больнице в столице Удмуртии начался ремонт кабинета функциональной диагностики. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, здесь обновят покрытие стен, потолка и пола, а также заменят освещение.
Фото: Telegram, Эльвира Пинчук
Как отметила госпожа Пинчук, у кабинета большая пропускная способность. Ежегодно здесь проходят обследование системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы порядка 5 тыс. пациентов.