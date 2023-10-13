ОТП-Банк подал иск на 1 млрд рублей в отношении компаний «Русского угля»

ОТП-банк (входит в венгерскую банковскую группу ОТП Group) 11 октября подал иск в отношении нескольких компанией АО «Русский уголь» (входит в группу «Сафмар»)., который фигурирует в деле в качестве третьего лица. На сайте суда указывается, что ответчиками выступают: ООО «Разрез Кирбинской», ООО «Разрез Саяно-Партизанский» и АО «Красноярсккрайуголь».

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, сумма требований составила 1,013 млрд руб. В настоящее время иск не принят к производству.

Добыча на разрезе Кирбинский ведется с 2019 года на территории Бейского каменноугольного месторождения. Балансовые запасы участков разреза – около 350 млн тонн угля. Также «Русский уголь» ведет добычу в Красноярском крае (разрезы Переясловский, Саяно-Партизанский, Абанский) и в Амурской области (разрезы Северо-Восточный и Ерковецкий).

Ранее «Ъ» сообщал, что ОТП банк вошел в 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года. Дочка венгерской OTP Group заняла 7 место.

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Александр Киселев