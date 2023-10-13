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Коммерсантъ FM
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Lime представила новую коллекцию одежды

Новая коллекция LIME WINTER`23 линии STUDIO выполнена в этнических мотивах в минималистичном стиле и посвящена гармонии с природой. В ней сделан акцент на контраст фактур: сочетания шерсти, мохера, искусственной замши и кожи, а цветовая гамма выбрана в оттенках охры, коричневого, белого и черного. Ключевыми моделями стали длинные трикотажные и шерстяные юбки, водолазки из 100-процентной шерсти, связанные по бесшовной технологии, рубашки и юбки из искусственной замши. Также в новую коллекцию вошли украшенные орнаментами с элементами ручной работы и высокие сапоги из натуральной кожи.

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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