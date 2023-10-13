Сухогрузы из России и Украины столкнулись в Мраморном море

В Мраморном море на северо-западе Турции столкнулись два сухогруза с зерном. Один следовал из украинского порта Измаил, другой — из российского порта Кавказ. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции. О пострадавших не сообщается.

«122-метровый сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту, шедший из порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом Asomatos длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в Ашдод в Мраморном море»,— говорится в сообщении охраны в X (экс-Twitter).

17 сентября следовавший из России сухогруз New Legend, шедший под флагом Гонконга в Малайзию, столкнулся у берегов Стамбула с контейнеровозом, следовавшим в Португалию.

Анастасия Ларина