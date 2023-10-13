В Стерлитамаке вынесли приговор членам ОПГ, похищавшим людей

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 членов преступной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в похищении человека (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконном лишении человека свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», организатором является 51-летний Павел Козлов. Остальным участникам от 33 до 44 лет. Среди них — Роман Литвиненко, Руслан Батыршин, Ильмир Фавзиев, Антон Загайко, Евгений Терешкин, Виталий Беляев, Ильдар Уразбахтин, Артур Насыров, Ренат Шакиров, Радмир Зайнуллин.

В 2014 году Павел Козлов зарегистрировал в Стерлитамакском районе реабилитационный центр «Мост» для реабилитации больных с алкогольной или наркотической зависимостью, а также игроманией. Он организовал преступную группу, в состав которой вошли еще десять участников, для принудительного удержания пациентов и получения прибыли от их родственников, введенных в заблуждение об условиях содержания в центре.

С апреля 2019 года по ноябрь 2020 года соучастники принудительно, в том числе под видом полицейских, обманом доставили 17 потерпевших в реабилитационный центр, лишив их свободы, сообщили в прокуратуре.

Постояльцев центра лишали пищи и сна. Им запрещалось встречаться и созваниваться с родственниками, самовольно покидать здание, пользоваться средствами связи.

В ноябре 2020 года потерпевших освободили полицейские.

Суд приговорил Павла Козлова к шести с половиной годам лишения свободы. Роман Литвиненко, Руслан Батыршин, Ильмир Фавзиев получили от пяти лет и восьми месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Антон Загайко, Евгений Терешкин, Виталий Беляев, Ильдар Уразбахтин, Артур Насыров, Ренат Шакиров и Радмир Зайнуллин получили наказание от трех лет и девяти месяцев до пяти лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от трех до пяти лет.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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