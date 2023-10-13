В Темрюке двух закладчиков осудили на 11 лет строгого режима

В Темрюке перед судом предстали 19-летние юноши Святослав Будишевский и Максим Чудопалов. В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что каждого из них приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотиков. Юноши, как установил суд, работали закладчиками. Через интернет они получали информацию о местонахождении крупной партии наркотиков, забирали ее, расфасовывали на разовые дозы и оставляли в тайниках.

По данным суда, с ноября по январь прошлого года подсудимые оставили минимум 15 закладок в Краснодарском крае и еще не менее 50 — в Кабардино-Балкарской республике. Молодых людей задержали по дороге в Крым, где они планировали распространять наркотики.

Молодых людей признали виновными по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Оба подсудимых признали вину. Их приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков

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