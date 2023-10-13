В комитете имущественных отношений появился седьмой заместитель председателя

В комитете имущественных отношений правительства Санкт-Петербурга назначили нового, седьмого по счету, заместителя председателя — Максима Похила, сообщили в пресс-службе комитета.

В комитете господин Похил будет отвечать за деятельность Нормативно-методического управления и Управления мониторинга и анализа. В его ведении также будет деятельность Правового управления. Ранее Максим Похил занимал должность начальника юридического отдела комитета правительства по государственному заказу.

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