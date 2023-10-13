Власти Туапсе назвали причины запаха газа в городе

Жители Туапсе, Небуга и Агоя обеспокоены запахом газа в воздухе. В пресс-службе администрации города объяснили, что он связан с избыточным количеством одоранта в природном газе.

«Согласно требованиям, по технологии, прежде чем природный газ поступает в городские газовые сети, а затем — к населению, он одорируется специальной пахучей смесью — одорантом. Это маркер, для проверки на случай утечки»,— отметил директор ООО «Туапсегоргаз» Виктор Иванов.

Он подчеркнул, что запах одоранта въедливый и имеет свойство быстро распространяться. Но в ближайшие часы он развеется. Аварийная служба «Туапсегоргаза» отрабатывает все поступающие сигналы, утечек не выявлено.

При пользовании газом одорант не сгорает, поэтому в квартире может появиться характерный запах. Виктор Иванов отмечает, что в этом случае необходимо проветрить помещение. Если после проветривания запах остается, необходимо обратиться по телефонам 04 (аварийная газовая служба) или 112.

Татьяна Ручкина

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