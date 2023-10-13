Почти во всех регионах Черноземья зафиксирован наименьший прожиточный минимум в России

Все регионы Черноземья, за исключением Орловской области, оказались в топ-10 России по наименьшему прожиточному минимуму на 2024 год. Такой вывод сделали аналитики агентства «ПромРейтинг» на основе данных Росстата на 10 октября.

Первую строчку антирейтинга занимает Белгородская область, в которой прожиточный минимум на следующий год установлен на уровне 12 813 руб. Вместе с Белгородчиной ее делят Саратовская и Пензенская области. Второе место у Липецкой области (12 826 руб.).

Воронежская и Курская области заняли пятую позицию с прожиточными минимумами в 13 271 руб. Они соседствуют с Оренбургской областью и Чувашией. На шестой строчке Тамбовская область (13 308 руб.). Десятку замыкают Ставропольский край и Северная Осетия с минимумами в 13 729 руб.

В сентябре правительство Орловской области установило для региона показатель на следующий год в 14 186 руб. Он является самым большим в Черноземье и превышает норматив «аутсайдеров антирейтинга». При этом Орловщина не достигла показателей субъектов РФ с наивысшим прожиточным минимумом. Ту десятку открывает Чукотский автономный округ (39 813 руб.), а замыкает Еврейская автономная область (20 185 руб.).

Алина Морозова

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