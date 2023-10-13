Объем операций по банковским картам в Курганской области вырос на 16%

В январе-июне жители Курганской области совершили по банковским картам операции на общую сумму 246 млрд руб. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число транзакций выросло на 14%, до 163 млн, сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

В первом полугодии жители региона потратили на безналичную оплату товаров и услуг на 20% больше, чем годом ранее — 86 млрд руб. против 71 млрд руб. Количество таких операций выросло на 17% и достигло 132 млн. При этом зауральцы обналичили через банкоматы порядка 49 млрд руб.

«В Курганской области совершенствуется платежная инфраструктура. В регионе работают около 600 банкоматов и более 20 тыс. терминалов, принимающих банковские карты»,— дополняют в Курганском отделении Банка России.

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