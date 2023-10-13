Компании Удмуртии экспортируют продукты в Китай, США, Монголию и другие страны

По итогу первого полугодия 2023 года из Удмуртии вывезли 6% колбасных изделий, 61% сливочного масла, 67% молока и 83% сыров. География экспорта включает Китай, США, Вьетнам, Узбекистан, Казахстан и Монголию, сообщает Удмуртстат.

За восемь месяцев организациями, занимающимися производством пищевых продуктов, отгружено товаров и услуг на 58,4 млрд руб., в том числе инновационного характера — на 301 млн рублей. При этом малое предпринимательство продолжает насыщать рынок разнообразными товарами, в том числе кисломолочными продуктами для детского питания, сухими супами, бульонами и кашами, чаем, уксусом и пищевыми добавками.