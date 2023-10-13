В ПФО работники стали чаще увольняться по собственному желанию

Компания HeadHunter (одна из крупнейших рекрутинговых интернет-платформ России) провела исследование причин увольнений жителей ПФО. По данным аналитиков компании, в III квартале 2023 года 73% участников опроса отметили, что с последнего места работы они уволились по собственному желанию. Это самый большой показатель в регионе с начала года (во II квартале таких ответов было 65%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Чаще других меняют место работы по собственному желанию в этом году юристы (75% представителей этой профессии), рабочий персонал (74%), работники общепита и туризма (74%). По собственному желанию чаще всего уходят молодые сотрудники до 24 лет (76%). Работники старше 55 лет — лишь в 48% случаев, но при этом они же чаще других (в 18% случаев) теряют работу из-за реорганизационных процессов в компании или обновления руководящего состава.

При этом ранее компания сообщала, что в ПФО усилился дефицит кадров. Самый высокий дефицит кадров в сентябре — в Кировской области, в Марий Эл и в Чувашии (2,6 резюме на одну вакансию). Самый низкий среди регионов ПФО (конкуренция среди работников за место) — в Оренбургской области (4,1 резюме на вакансию) и в Самарской области (3,5). Ульяновская область — в середине рейтинга — 3,0 резюме на вакансию.

Андрей Васильев, Ульяновск