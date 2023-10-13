В Волгоградской области выросли объемы производства рыбной продукции

С начала 2023 года в Волгоградской области выловили свыше 5 тыс. т рыбы, что на 700 т больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Часть улова пошла на продажу в свежем и охлажденном виде. Самыми популярными оказались сазан, карп, судак и толстолобик.

Оставшуюся рыбу отправляют на переработку. На данный момент предприятия региона произвели больше 3 тыс. т разнообразной продукции.

Дарья Васенина

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