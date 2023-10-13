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«Выбор весьма неочевидный»

Анна Минакова — о концепции выставки «Записки ювелира. Бриллиантовая история»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какой получилась экспозиция в Государственном историческом музее, посвященная ювелирному искусству.

Фото: Государственный исторический музей

Фото: Государственный исторический музей

В Государственном историческом музее открылась выставка «Записки ювелира. Бриллиантовая история» в партнерстве с АЛРОСА.

«Уникальная выставочная экспозиция, впервые иллюстрирующая традицию преемственности в российском ювелирном искусстве. Проект продолжает серию выставок Исторического музея, демонстрирующих творческую связь мастеров прошлого и современности. Задача открывающейся выставки — познакомить посетителей с драгоценными шедеврами, созданными в XVIII веке для российских императриц, а также представить произведения современных мастеров, вдохновленных великим наследием русской культуры».

Звучит многообещающе, как и то, что старинные экспонаты на выставке — не только из коллекции Исторического музея, но и из Гохрана и Эрмитажа. А вот дальше что-то пошло не так.

Сценографию почему-то доверили режиссуру Василию Бархатову, известному по таким работам, как фильм «Атомный Иван» с рейтингом 5,4 на «Кинопоиске», а современность представлена на выставке коллекцией Posie — нового проекта АЛОСА «Волшебные сказки», за дизайн которой отвечал стилист, создатель ювелирной марки Anima и владелец маникюрного салона Михаил Барышников, не путать с гениальным танцовщиком.

Тоже выбор весьма неочевидный, как и вообще организация выставки в музее, по сути, с одной целью — для рекламной презентации такого проекта. Он весьма уместно смотрелся бы в витрине магазина, но, очевидно, не дотягивает до музея. Кольцо «Яблочко на тарелочке», тиара «Шапка-невидимка» и чокер «Золотое яичко»… В дизайне — такой же лубок, как в названиях.

Еще здесь с серьезным видом представлены как высокое ювелирное искусство простенькие титановые украшения. В 2023 году. В общем, «выход через сувенирную лавку» случился прямо внутри экспозиции.

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