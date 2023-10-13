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Коммерсантъ FM
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«Первичное жилье на востоке Москвы пользуется стабильным спросом»

Светлана Бардина — о вариантах недвижимости в столице

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какая недвижимость и по какой цене доступна в Восточном округе Москвы.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Восток входит в топ-3 наиболее доступных локаций Москвы (в старых ее границах) по стоимости нового жилья. Квадратный метр здесь в среднем обойдется почти на треть дешевле, чем в исторических границах столицы в целом.

Но все же статус Восточного округа активно растет. За три года доля жилой недвижимости бизнес- и премиум- класса в этой локации значительно подросла, плюс почти 25%. По данным специалистов компании Regions Development, экспозицию Восточного округа столицы формируют 19 строек различного масштаба. Среди них 13 — это объекты комфорт-класса, пять относятся к бизнес-классу, еще один — это премиальный проект.

Что касается цен, то средний показатель в локации — на уровне 340 тыс. руб. за квадратный метр. По доступности новостроек восток уступает лишь Юго-Восточный административному округу и Зеленограду.

Вместе с тем локация лидирует по темпам прироста в экспозиции жилья бизнес- и премиум- класса. Его доля сейчас уже в пределах 30%.

Первичное жилье на востоке Москвы пользуется стабильным спросом, отмечают эксперты. Реализуемые в округе проекты входят в топ-15 наиболее востребованных массовых и премиальных новостроек. Интерес клиентов к данной локации, полагают специалисты, объясним прежде всего качественной транспортной и социальной инфраструктурой.

На территории округа открыты несколько станций метро, МЦК и МЦД. Восточный округ занимает четвертое место в столице по обеспеченности школами. Кроме того, в локации много интересных мест для отдыха, развлечений и занятий спортом — от парков и прудов до крупнейших стадионов столицы.

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