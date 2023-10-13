В Челябинске задержали похитителя 600 сим-карт

Челябинские полицейские задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в хищении 600 сим-карт в одном из торговых комплексов. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 29-летний житель Екатеринбурга находился в салоне связи одного из сотовых операторов, расположенного в торгово-развлекательном комплексе. Заметив, что у стойки торговой точки нет сотрудника, он заглянул за нее и похитил пакет, в котором были 600-сим-карт для сотовой связи. Украденный товар екатеринбуржец сбыл. Сумма ущерба составила порядка 150 тыс. руб.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции "Центральный" установили маршрут передвижения подозреваемого, а в последующем – и его личность. Вскоре злоумышленника задержали»,— поясняют в областном ГУ МВД.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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