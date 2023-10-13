Росприроднадзор взыскал 1,15 млн рублей с ЧМК за загрязнение реки

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора доначислило ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») 1,15 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате сброса загрязняющих веществ в реку Миасс. Задолженность оплачена в полном объеме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе плановой проверки ЧМК сотрудники Росприроднадзора выявили нарушение при расчете платы за негативное влияние на природу. Предприятие неправомерно завысило установленные нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в водоем на одном из выпусков, тем самым занизив размер платы. За 2021-2022 годы ЧМК было доначислено 1,15 млн руб. Предприятие добровольно погасило долг.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ЧМК о взыскании 263 млн руб. По данным ведомства, это сумма ущерба, причиненного реке Миасс вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод с предприятия в 2013-2016 годах.

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