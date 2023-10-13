Хореографический лицей №95 в Ижевске начнет работу в начале 2024 года

В столице Удмуртии ученики хореографического лицея №95 смогут вернуться к занятия в учреждении в начале 2024 года, рассказал во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Такую даты согласовали с подрядчиком.

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В школьном здании демонтировали старые конструкции, оштукатурили стены под покраску, а также уложили новые полы в классах. В настоящее время строители меняют сантехнику, электрику и устанавливают радиаторы отопления. График производства соблюдается.

Напомним, капитальный ремонт здесь начался весной, завершить его подрядчик должен к 1 декабря. Такие условия обозначены в муниципальном контракте. Капремонт образовательных учреждений проводится по программе «Модернизация школьных систем образования».

«И мы уже направили заявку — в следующем году планируем обновить еще четыре школы»,— написал господин Чистяков.