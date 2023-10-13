Между Сочи и тремя городами Дальнего Востока откроют прямое авиасообщение

В летнем сезоне 2024 года в Сочи начнут летать самолеты из Улан-Удэ, Якутска и Благовещенска. Прямое авиасообщение откроет компания «Ай Флай», сообщает пресс-служба аэропорта Сочи (входит в ГК «Аэродинамика»).

Регулярная программа полетов будет запущена 27 мая 2024 года. Окончание программы запланировано на середину октября 2024 года.

Ранее авиакомпания уже запускала рейсы из Читы и Хабаровска. В следующем году эти маршруты сохранятся в расписании перевозчика. В Читу самолеты будут летать с 27 мая по понедельникам и четвергам, в Хабаровск — с 30 мая по четвергам и субботам.

С этого же дня запустят рейсы Сочи—Улан-Уде — по четвергам и воскресеньям. С 1 июня будут летать самолеты в Якутск (по вторникам и субботам) и Благовещенск (по средам и субботам).

Татьяна Ручкина

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