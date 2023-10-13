Завершено конкурсное производство в АО «Тольяттинская птицефабрика»

Завершено конкурсное производство в отношении АО «Тольяттинская птицефабрика». Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как указано в определении суда, из 522 млн руб. задолженности перед кредиторами вернуть удалось 69 млн руб. С иском о банкротстве «Тольяттинской птицефабрики» в 2016 году в суд обратилось ООО «Юнитранс», позже его преемником стало ООО «Солидарность-риелт», но потом отказалось от иска. Спустя некоторое время аналогичный иск подал банк «Солидарность». Сумма требований составила 337 млн руб.

В августе 2018 года суд признал «Тольяттинскую птицефабрику» банкротом и открыл конкурсное производство. Кредиторы несколько раз пытались восстановить платежеспособность предприятия за счет внешнего управления, но попытки оказались безуспешными. В 2022 году имущество птицефабрики за 101 млн руб. на торгах выкупило хозяйственное партнерство «Алекс Парк» из Владивостока. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Тольяттинская птицефабрика нашла инвестора».

Сабрина Самедова