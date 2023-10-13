ОТП-банк потребовал от структур «Русского угля» возместить 1,013 млрд рублей

ОТП-банк, входящий в одноименную венгерскую банковскую группу, подал в Арбитражный суд Москвы иск к структурам «Русского угля». Из картотеки суда следует, что сумма требований составляет 1,013 млрд руб. Иск пока не принят к производству.

С исковым заявлением в суд ОТП-банк обратился 11 октября. Основания исковых требований не раскрываются. Ответчиками в деле выступают входящие в «Русский уголь» ООО «Разрез Кирбинской» (отрабатывает запасы расположенного в Хакасии Бейского каменноугольного месторождения), ООО «Разрез Саяно-Партизанский» (работает на одноименном месторождении каменного угля в Красноярском крае) и АО «Красноярсккрайуголь» (угольные разрезы Переясловский и Абанский, добывающие бурый уголь). АО «Русский уголь» указан в качестве третьего лица.

ОТП банк — дочерняя организация венгерской OTP Group, входит в число 50 крупнейших банков России. На Россию приходится 3,1% активов венгерской группы, а также 2,7% кредитного портфеля. Прибыль российского ОТП банка в 2022 году сократилась на 57% — с 9,1, до 3,9 млрд руб. За прошедший год общий кредитный портфель российской «дочки» уменьшился на 12% — до 152 млрд руб., депозиты клиентов в банке в сравнении с 2021 годом выросли на 19%, с 94 млрд руб. до 112 млрд руб.

Милена Костерева