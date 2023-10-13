Рустем Ахмадинуров назначен советником главы Башкирии по спорту

Радий Хабиров назначил депутата Курултая Рустема Ахмадинурова советником по спорту на общественных началах. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил сам господин Ахмадинуров.

Он отметил, что в этой должности намерен заниматься популяризацией спорта, в частности, — турниров «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Кроме этого, он планирует работать над повышением доступности спортивной инфраструктуры.

В сентябре Рустем Ахмадинуров был избран депутатом Курултая Башкирии. В парламенте он занял оплачиваемую должность первого заместителя председателя комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В прошлом созыве господин Ахмадинуров был вице-спикером.

Наталья Балыкова

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