Ульяновская область вошла в топ-20 регионов с самым низким прожиточным минимумом

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» на основе данных Росстата в четверг опубликовало рейтинг регионов по прожиточному минимуму, принятому в субъектах РФ на 2024 год. По данным агентства, Ульяновская область вошла в двадцатку регионов с самым низким прожиточным минимумом.

В Ульяновской области прожиточный минимум, установленный на 2024 год в среднем по населению составил 13,576 тыс. руб. Это 15 позиция среди регионов с самым низким прожиточным минимумом. Возглавляют блок регионов с самым низким прожиточным минимумом Саратовская, Пензенская и Белгородская области (у всех — 12,813 тыс. руб.). Пятую и шестую строчки занимают Татарстан и Мордовия (12,966 тыс. руб.). Оренбургская область на девятой строчке (наряду с Чувашией, Курской и Воронежской областями — там прожиточным минимум составил 13,271 тыс. руб.). Самарская область в двадцатку регионов с наименьшим прожиточным минимумом не вошла.

Топ-10 регионов с самым высоким прожиточным минимумом возглавил Чукотский автономный округ (39,813 тыс. руб.), на втором месте Ненецкий АО (27,890 тыс. руб.), на третьем — Камчатский край (27,549 тыс. руб.). Как отмечает агентство, по 2023 году в топ-10 высокого прожиточного минимума Москва занимает шестую позицию, однако в рейтинг-2024 она пока не вошла из-за отсутствия данных.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Величина устанавливается до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. Данные о прожиточном минимуме используются для оценки уровня жизни людей в регионах, расчета социальных пособий и стипендий, обоснования МРОТ, формирования бюджета в части потребности на соцвыплаты.

Ранее прожиточный минимум рассчитывался как стоимость условной потребительской корзины, с 2021 года он рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты.

Сергей Титов, Ульяновск