Астраханского судебного пристава подозревают в мошенничестве

Следователи Советского района Астрахани занимаются уголовным делом о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на судебного пристава-исполнителя районного отделения УФССП по Астраханской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, зная, что на его знакомого завели дело о покушении на незаконное приобретение наркотиков, убедил его в том, что сможет помочь избежать преследования за 600 тыс. руб. При этом пристав не планировал помогать астраханцу и возможности такой не имел.

Получи деньги, подозреваемый продолжал уверять знакомого в своей возможности решить вопрос. Злоумышленника вычислили при помощи УФСБ и отдела собственной безопасности УФССП Астраханской области. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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