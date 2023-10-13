С 1 сентября в школы Татарстана из-за температуры не впустили 2 тысячи детей

С начала нового учебного года в Татарстане в школы не были допущены порядка 2 тыс. детей из-за повышения температуры. Об этом во время пресс-конференции сказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Пр ее словам, несмотря на отмену всех ковидных ограничений в Татарстане, фильтры в образовательных учреждениях снова работают. «На сегодня не допущены до занятий 2 тысячи детей по причине повышения температуры или острых вирусных респираторных инфекций»,— сказала госпожа Авдонина.

За минувшие сутки в Татарстане в школы не допущены 43 ребенка.

"Ъ-Казань"