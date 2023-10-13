69 многоквартирных домов остались без холодной воды в Советском районе Воронежа

Приостановлена подача холодной воды в 69 многоквартирных домов Советского района Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РВК-Воронеж». Причина ограничений в утечке на участке водопровода, который «обеспечивает водой весь Советский район», в районе улицы Героев Сибиряков.

В «РВК-Воронеж» уточняют, что работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня. До этого момента подача ресурса будет ограничена в дома по следующим адресам:

улица 9 Января 211, 211а, 213, 217, 217а, 219, 221, 221а, 221д, 221е; 10

улица Героев Сибиряков 1е, 1в, 2а, 2с, 2и, 2у, 2ф, 3б, 4а, 5б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 27

улица Дорожная 17/2, 86, 88, 88Б; 19б/1, 19б, 84в, 84б/2, 82а, 82а/1, 82а/2, 3, 4, 5, 80, 80а, 82; 44

улица Путиловская 1, 3, 4, 5, 5А; 49

улица Холмистая 5б, 5б/2, 56, 56в, 62, 64, 64а; 56

улица Южно-Моравская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14; 64

улица Пеше-стрелецкая 100а, 110а, 110б, 110в/2, 110а/к2.69.

На время отключения «РВК-Воронеж» организовал подвод питьевой воды на улице 9 Января, 217 и на улице Героев Сибиряков, 10-12.

Алина Морозова

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