«Бренд ориентирован исключительно на женскую аудиторию»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях конструкции и дизайна авто китайской марки, в том числе о модели 03 GT, которая скоро должна выйти на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ora Фото: Пресс-служба Ora

На последней автомобильной выставке в Шанхае, которая прошла в апреле нынешнего года, вероятно, самым нарядным стендом была площадка бренда Ora. Автомобили стояли среди огромных искусственных цветов. Вокруг были развешаны самые разнообразные свадебные наряды. А с посетительницами проводили мастер-классы по маникюрному и парикмахерскому искусству.

Именно про посетительниц я сказал неспроста — мужчины наблюдали за происходящим немного издали, что неудивительно. Ora — бренд электромобилей, принадлежащий концерну Great Wall Motor и ориентированный исключительно на женскую аудиторию. То есть и в конструкции, и в дизайне по маркетинговому замыслу должны быть учтены все гендерные различия.

Кстати, о дизайне. Весь модельный ряд Ora недвусмысленно напоминает актуальные модели Porsche. Это отчасти можно объяснить тем, что рисовал их бывший дизайнер немецкой марки Эммануэль Дерта.

Почему мы сегодня про это говорим? Да потому что уже до конца года на российском рынке должен официально появиться первый электромобиль марки Ora — модель 03 GT. У себя на родине, в Китае, эта милашка называется Funky Cat, что характерно. Бренд существует с 2018 года, и каких только «кошек» в названиях моделей уже не было — Black Cat, Good Cat, Lightning Cat.

Внешность хетчбэка — это такое попурри из образа «Жука» от Volkswagen в его последней реинкарнации и Porsche Macan. Электродвигатель развивает 170 л.с. и способен ускорить автомобиль до «сотни» всего за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч. Пробег на одном заряде батареи, как обещают, составит до 500 км. Салон броский, трехцветный.

В Китае эта машина стоит недешево, в пересчете с юаней на рубли — в районе 2 млн. У нас китайскую цену надо, как правило, умножать на два. С другой стороны, в таких автомобилях, как Ora, очень важна не рациональная, а эмоциональная составляющая. А если так, то стоимость такой продукции может быть практически любая.