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Объявлены победители Бажовской литературной премии

На пресс-конференции в Екатеринбурге были объявлены победители литературной премии имени Павла Бажова. Ими стали в номинациях:

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Музей &quot;Малахитовая шкатулка&quot; в Полевском

Музей "Малахитовая шкатулка" в Полевском

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музейный комплекс &quot;Северская домна&quot;

Музейный комплекс "Северская домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Музей "Малахитовая шкатулка" в Полевском

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музейный комплекс "Северская домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

  • «Мастер проза» — Анастасия Петрова (литературный псевдоним Ася Петрова) из Санкт-Петербурга с романом «Свободная страна»;
  • «Мастер поэзия» — Юрий Кублановский из Москвы за поэтическую подборку «Жизнь проходила в одной зоне, но в разных его мирах»;
  • «Мастер публицистика» — Игорь Волгин из Москвы за публицистическую статью «Неизвестный Достоевский» (полное название: «Достоевский как турист (1862): открытие Европы или тайный визит к Искандеру?»);
  • «Польза делу» (культурные проекты) — Андрей Ложкин из Новосибирска за международный литературный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе»;
  • лауреатом премии стал Сергей Чекмаев из Москвы за кроссмедийный проект «Metronomicon».

Награждение победителей Бажовской премии состоится 14 октября в Полевском в музейном комплексе «Северская домна». Они получат дипломы и денежный приз — 100 тыс. руб.

«Наличие местных серьезных авторов, достойных больших премий, это наша совместная работа. Сами авторы с трудом будут появляться, им нужно всегда помогать»,— подчеркнул председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго.

Премия имени Бажова была утверждена в 1999 году. «Это одна из старейших литературных премий не только Свердловской области, но и России. Она носит как национальный, так и международный характер»,— отметил на пресс-конференции заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов добавил, что «крайне важно развивать литературный процесс в регионе». «Нам крайне важно, чтобы литературные мероприятия вошли в единую сетку, единое литературное пространство России. Потенциал огромный»,— сказал он.

Екатерина Незамаева

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