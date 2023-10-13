Объявлены победители Бажовской литературной премии

На пресс-конференции в Екатеринбурге были объявлены победители литературной премии имени Павла Бажова. Ими стали в номинациях:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей "Малахитовая шкатулка" в Полевском Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Музейный комплекс "Северская домна" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Музей "Малахитовая шкатулка" в Полевском Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Музейный комплекс "Северская домна" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Мастер проза» — Анастасия Петрова (литературный псевдоним Ася Петрова) из Санкт-Петербурга с романом «Свободная страна»;

«Мастер поэзия» — Юрий Кублановский из Москвы за поэтическую подборку «Жизнь проходила в одной зоне, но в разных его мирах»;

«Мастер публицистика» — Игорь Волгин из Москвы за публицистическую статью «Неизвестный Достоевский» (полное название: «Достоевский как турист (1862): открытие Европы или тайный визит к Искандеру?»);

«Польза делу» (культурные проекты) — Андрей Ложкин из Новосибирска за международный литературный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе»;

лауреатом премии стал Сергей Чекмаев из Москвы за кроссмедийный проект «Metronomicon».

Награждение победителей Бажовской премии состоится 14 октября в Полевском в музейном комплексе «Северская домна». Они получат дипломы и денежный приз — 100 тыс. руб.

«Наличие местных серьезных авторов, достойных больших премий, это наша совместная работа. Сами авторы с трудом будут появляться, им нужно всегда помогать»,— подчеркнул председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго.

Премия имени Бажова была утверждена в 1999 году. «Это одна из старейших литературных премий не только Свердловской области, но и России. Она носит как национальный, так и международный характер»,— отметил на пресс-конференции заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов добавил, что «крайне важно развивать литературный процесс в регионе». «Нам крайне важно, чтобы литературные мероприятия вошли в единую сетку, единое литературное пространство России. Потенциал огромный»,— сказал он.

Екатерина Незамаева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте