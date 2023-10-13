В Нижегородской области посевы озимых увеличены на 4%

Сев озимых культур завершен в Нижегородской области. По данным областного министерства сельского хозяйства, озимые посеяны 234 тыс. га, что на 4% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большая часть площадей — 214,5 тыс. га засеяна пшеницей. На остальных площадях посеяна рожь, тритикале, рапс и кормовые культуры.

Как сообщалось, в 2023 году урожай зерновых культур в Нижегородской области оставил более 2 млн тонн. Это самый большой показатель за последние 30 лет.

Андрей Репин