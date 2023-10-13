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В Нижегородской области посевы озимых увеличены на 4%

Сев озимых культур завершен в Нижегородской области. По данным областного министерства сельского хозяйства, озимые посеяны 234 тыс. га, что на 4% больше, чем годом ранее.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большая часть площадей — 214,5 тыс. га засеяна пшеницей. На остальных площадях посеяна рожь, тритикале, рапс и кормовые культуры.

Как сообщалось, в 2023 году урожай зерновых культур в Нижегородской области оставил более 2 млн тонн. Это самый большой показатель за последние 30 лет.

Андрей Репин

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