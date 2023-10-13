Американский производитель спортивной одежды заключил мировое соглашение с ИП из Чусового

Компания Under Armour, Inc (США) и индивидуальный предприниматель из Чусового Умрзак Джураев заключили мировое соглашение. Согласно картотеке, Арбитражный суд Пермского края утвердил соглашение 9 октября.

Господин Джураев признал, что его действия по продаже контрафактной продукции под брендом Under Armour являются нарушением прав истца. Предприниматель согласился прекратить продажу и в будущем воздержаться от подобных действий. Бизнесмен согласился выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 50 тыс руб.

Также Умрзак Джураев должен уничтожить экологически безопасным способом контрафактные товары, а именно одну пару кроссовок. При повторном нарушении права американской компании господин Джураев должен будет заплатить неустойку в 50 тыс руб. за каждую единицу товара.

В июне компания Under Armour обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к господину Джураеву о взыскании с предпринимателя 100 тыс. руб. компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. В августе обе стороны подали заявления об утверждении мирового соглашения.

Under Armour — американский производитель спортивной одежды и обуви. Компания основана в 1996 году, на российский рынок вышла в 2017-м. В 2019 году Under Armour закрыла фирменные магазины в РФ из-за разногласий с российским франчайзи. Сейчас товары марки в России продаются в ряде мультибрендовых магазинов и на маркетплейсах.

Умрзак Джураев, по данным Kartoteka.ru, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году. Занимается розничной торговлей одеждой, обувью и спортивными товарами.