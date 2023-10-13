В Новосибирской области цена на «борщевой набор» снизилась на 30%

В Новосибирской области в сентябре стоимость «борщевого набора» снизилась на 30,6%, сообщает в своем исследовании Новосибирскстат. Капуста упала в цене на 34%, морковь на 31,8%, картофель на 31,2%, лук на 28,5%, свекла на 27,5%. Эксперты связывают снижение стоимости с завершением уборочной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

При этом цены выросли на помидоры (+26,6%), огурцы (+12,2%) и чеснок (+8%). Также отмечается подорожание бананов (+19,7%), кофе (+8,9%) и мяса курицы (+ 9,1%).

Отмечается, что цена минимального набора продуктов питания составила 5,7 тыс. руб., что меньше на 3,4% относительно показателей прошлого месяца. Среди регионов Сибири самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Красноярском крае – 6,5 тыс. руб.

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Александр Киселев