Нарушать нельзя, пропускать: в Ростове-на-Дону начал работать первый умный пешеходный переход

«Ростелеком» установил первый умный пешеходный переход в Ростове-на-Дону. Помимо основной функции он решает сразу несколько важных задач для обеспечения безопасности на дороге: оповещает водителей о начале движения пешеходов, автоматически включает освещение перехода в ночное время, фиксирует скоростной режим и нарушения участников дорожного движения.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Интеллектуальная система для пешеходных переходов функционирует по адресу пр.Стачки, 217. Рядом с объектом находится остановка общественного транспорта, школа и университет. Согласно статистике, участок проспекта возле перехода отличается интенсивным дорожным трафиком и ранее долгое время считался аварийным. Уже в первый месяц после запуска решения «Ростелекома» количество нарушений ПДД на нем заметно снизилось.

«С появлением системы на этом участке дороги ситуация заметно изменилась: за первый месяц использования количество правонарушений снизилось в семь раз. Статистика говорит сама за себя — если в первые дни было зафиксировано 157 нарушений, то сейчас речь идет о примерно 20 случаях. Это лишь подтверждает необходимость распространения таких умных решений в городе. Жители, которые первыми протестировали обновленный пешеходный переход, также отметили пользу от его применения», — прокомментировал вице-президент на Юге, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Основная цель умного пешеходного перехода — создание безопасных условий и уменьшение количества нарушений ПДД. Система оповещает водителей о начале движения пешехода, в ночное время, когда к нему подходят люди, освещает переход, фиксирует скоростной режим и нарушения водителей, которые не пропускают пешеходов, а также выезд автомобиля на полосу встречного движения.

«Долгое время на этом месте происходило много ДТП с пешеходами. Именно поэтому Долгое время на данном участке происходили ДТП с участием пешеходов. Именно поэтому он был выбран для установки первого умного пешеходного перехода. Совместно с “Ростелекомом” мы организовали эксплуатацию системы, которая, я надеюсь, позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, ликвидировать место концентрации ДТП, а также снизить смертность на дорогах города», — отметил директор департамента транспорта города Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.

Администрация города рассматривает возможность расширить географию применения таких интеллектуальных систем на других нерегулируемых пешеходных переходах города.

Найти информацию о проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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