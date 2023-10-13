Бюджет Красноярского края запланирован с объемом доходов в 379 млрд рублей

Правительство Красноярского края внесло в законодательное собрание проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Согласно документу, в следующем году край намерен получить доходы в объеме 379,03 млрд руб. и израсходовать 431,97 млрд руб. Дефицит бюджета составит 52,94 млрд руб. «Дефицит покроют остатки средств и инфраструктурный бюджетный кредит»,— пояснили в правительстве.

Верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края на 1 января 2025 года предлагается утвердить в сумме 74,7 млрд руб. На 1 января 2026-го — 119,5 млрд руб. В проекте бюджета указывается, что размер резервного фонда правительства края в 2024 года составит 4,5 млрд руб. В 2025 году он сократится до 2 млрд руб., в 2026-м — до 1 млрд руб.

При планировании бюджета, указывается в пояснительной записке к нему, предполагалось, что цена нефти в 2024-2026 годах составит $70-71,3 за баррель, а курс американского доллара — 90,1-92,3 руб.

Последние поправки в бюджет текущего года были внесены в сентябре. Согласно корректировке, доходы были утверждены в размере 379,9 млрд руб., расходы — 423,9 млрд руб.

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Валерий Лавский